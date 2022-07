San Salvatore, niente funicolare fino a metà agosto

La Funicolare San Salvatore comunica che la sospensione delle corse, intervenuta lo scorso 17 luglio, in seguito ad alcuni problemi tecnici rilevati in occasione degli usuali e periodici controlli da parte delle maestranze dell’impianto, si protrarrà almeno fino a metà agosto, in modo da permettere le riparazioni necessarie che, per la loro complessità, richiedono l’intervento di specialisti del settore. La decisione della temporanea sospensione dell’esercizio è stata presa d’intesa con la società fornitrice dell’impianto, dopo attenta valutazione della situazione, al fine di permettere di effettuare in modo tempestivo i necessari interventi.

Il ristorante resta aperto per chi salirà a piedi

L’inconveniente è purtroppo sopraggiunto in piena stagione turistica, con evidenti disagi per i numerosi turisti desiderosi di recarsi in vetta, ma la sicurezza degli utenti e del personale costituisce e rimane un obiettivo fondamentale per la società. Gli escursionisti che desiderano salire a piedi potranno comunque recarsi presso il Ristorante Vetta, che rimane aperto ogni giorno dalle 11:00 alle 18:00, solo in caso di bel tempo e con un’offerta ridotta.