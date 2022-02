“Salviamo il campetto di Solduno”

L’ampliamento previsto per le scuole elementari di Solduno preoccupa un gruppo di mamme, che ha lanciato una petizione per chiedere al Municipio di Locarno di preservare più superficie verde possibile e di mantenere le peculiarità del “campetto” adiacente alla sede, che oggi è un luogo di aggregazione per bambini, ragazzi e genitori anche al di fuori dell’orario scolastico. Nei prossimi mesi verrà infatti scelto il progetto per l’ampliamento della sede della scuola, che verrà costruita sul “campetto” accanto all’edificio attuale. L’auspicio è dunque quello di scegliere il progetto meno “invasivo”.