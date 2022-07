“Salamandra vagabonda”, il nuovo sentiero in Valle di Blenio

Passeggiare per i sentieri del nostro Cantone è sempre piacevole, specialmente se si tratta di sentieri tematici, particolarmente apprezzati da turisti, locali e scolaresche. Le associazioni “Libera il Libro Serravalle” e “Associazione degli amici di Selvapiana” sono fieri di inaugurare questo sabato (23 luglio) il nuovo sentiero tematico “Salamandra Vagabonda”: un nuovo itinerario che rappresenta anche un valore aggiunto per tutta la Valle di Blenio e l’intera destinazione turistica.

Il percorso Partendo dalla Piazza di Ludiano si prosegue salendo verso il vecchio nucleo di Selvapiana. Una volta arrivati si scende in direzione del Castello di Serravalle attraversando il piccolo nucleo a Scarp di Semione. Una camminata circolare dalla durata di circa 3 ore percorribile tutto l’anno, dove è possibile ammirare lo splendido bosco di castagni. Il sentiero è inoltre ben segnalato grazie ai cartelli che facilitano l’orientamento e alla costante presenza della piccola Drina, la salamandra mascotte incaricata di indirizzare i passanti. Lungo il percorso sono anche presenti dei punti panoramici, come ad esempio a Ladrigo, da dove è possibile scorgere la buzza di Biasca.

Diverse collaborazioni

In aggiunta all’aiuto di preziosi sponsor (fra cui OTR Bellinzonese e Alto Ticino) e al Comune di Serravalle – gruppo promotore formato da volontari – questo progetto ha anche visto la collaborazione delle scuole comunali della Valle di Blenio. Gli allievi hanno infatti prodotto assieme ai docenti i cartelloni esplicativi delle varie tappe. Durante la camminata sarà quindi possibile toccare diverse tematiche, come l’acqua, gli animali del bosco, i fili “a sbalzo”, i muri a secco e gli stagni, tutti descritti e illustrati in tavole didattiche. Presenti su quest’ultimi ci sono dei codici QR per poter approfondire i vari argomenti a complemento del materiale didattico già presente (file audio, immagini, materiali didattici da scaricare per le scuole).