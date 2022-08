Rossura, deceduto l’uomo caduto dalla scala

Il 78enne vittima dell'infortunio avvenuto ieri poco dopo le 15.45 in territorio di Rossura è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Lo comunica la Polizia cantonale. La vittima, uno svizzero domiciliato nel Bellinzonese, stava effettuando dei lavori di giardinaggio su di una scala a pioli. Per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, l’uomo ha perso l’equilibrio, cadendo quindi al suolo e battendo la testa.