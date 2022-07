Rivera, fiamme in un appartamento

Un incendio è scoppiato attorno alle 15:00 a Rivera, in un appartamento al primo piano di una una palazzina di via Legaggi. A titolo precauzionale l’intero stabile è stato evacuato ma, stando alle informazioni riportate da RescueMedia, nessuno avrebbe riportato conseguenze fisiche nel sinistro. Sul posto sono prontamente intervenuti i pompieri di Monteceneri e di Lugano che hanno domato le fiamme ed in seguito liberato i vani dal denso fumo sprigionatosi. La Polizia ha isolato la zona per agevolare le operazioni di spegnimento. Al momento le cause che hanno generato le fiamme non sono note.