Ritorna il Pentathlon del Boscaiolo

Un ricco programma

La giornata di sabato 27 agosto si aprirà alle 9.00 con le gare di abilità per boscaioli del Canton Ticino: tra colpi d’ ascia e tagli di motosega i concorrenti si sfideranno nelle cinque prove del Pentathlon fino alle 13.00. A partire dalle 14 avrà luogo il concorso scultori con la motosega, il concorso dell’arrampicata sul palo e il mini-pentathlon per i bambini dai 4 ai 9 anni (le cui iscrizioni apriranno già il mattino e i cui posti a disposizione saranno 200). Inoltre, i più piccoli potranno divertirsi con il concorso di disegno, con l’arrampicata sul palo o nel parco giochi situato in prossimità della cascata della Piumogna. Sarà inoltre possibile cimentarsi nel lancio dell’ascia, visitare la segheria patriziale e partecipare alle varie attività ludiche proposte da Silviva. Una dimostrazione Timbersport in tutte le loro discipline costituirà una grossa attrazione. Non da ultimo, varie opportunità di ristoro saranno disponibili per tutti. La fiera forestale e il mercato dell’artigianato saranno presenti tutto il giorno con le loro bancarelle in tutta l’area dell’evento. La giornata si concluderà con un aperitivo e cena con musica. Il programma completo dell’evento è disponibile all’indirizzo www.pentathlon.ch , tramite il quale è anche possibile iscriversi alla manifestazione.