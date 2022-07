Ritorna il calcio antirazzista a Gudo

Di cosa si tratta? Il torneo, ormai giunto alla sua nona edizione, ha sempre riscontrato un grande successo, con la partecipazione di molte squadre e un folto numero di sostenitori o semplici interessati a trascorrere una giornata conviviale, basata sul rispetto reciproco e lo scambio. Lo scopo primario della giornata non è il semplice giocare a calcio, bensì quello di creare una comunità e far sentire chiunque vi partecipi parte di essa, senza stigmi o diffidenze. A riprova di ciò, le partite saranno interamente giocate senza arbitri, in quanto il fairplay è uno dei punti cardine della giornata.

Il programma della giornata

Sul posto ci sarà la possibilità sia di pranzare sia di cenare a prezzi popolari, e durante tutta la giornata, allietata da musica di sottofondo, sarà attiva una fornita buvette.

Le partite inizieranno alle ore 11.00. Trenta squadre si daranno battaglia per guadagnare le quattro coppe in palio (migliori migliori, migliori peggiori, miglior tifo e miglior divisa trash). La finale per assegnare la coppa migliori migliori si terrà attorno alle ore 19.30 e sarà seguita da un aperitivo in musica, una cena popolare e una festa che durerà fino a mezzanotte.