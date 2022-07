Ristorazione in affanno: manca personale

Nei bar e nei ristoranti manca personale. Massimo Suter, presidente di GastroTicino, nelle scorse settimane ha lanciato l’allarme e il problema non sembra risolversi. “Si fatica a trovare collaboratori. È diventato un lavoro di passaggio, è questo il problema”, ha affermato Luca Mazzola, titolare della Birreria Növ Matag di Mendrisio, all’interno di Ticinonews. Un fenomeno causato anche dalla pandemia, come ha spiegato Loris Pretti dell’Osteria La Guana: “Negli ultimi due anni tante persone si sono reinventate, hanno preso altre strade e questo ha portato alle difficoltà di oggi con il personale”.

Un lavoro sacrificante

“La vita di chi lavora in questo settore non è facile: turni, orario spezzato, festivi. Non è un lavoro per chi vuole dedicarsi alla famiglia o seguire altre passioni”, ha spiegato Pretti. A ribadirlo anche Mazzola: “Ho fatto tanti sacrifici, ho vissuto momenti duri, ma non riesco a staccarmi da questo lavoro”.