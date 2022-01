Risolto il guasto tecnico, i treni circolano di nuovo

Ancora non si conoscono i motivi all’origine del guasto. Per far fronte ai disagi, le FFS hanno organizzato 8 bus sostitutivi per garantire il viaggio dei pendolari: sei in autostrada (da Lugano a Giubiasco e ritorno) e due lungo la strada cantonale (da Lugano a Taverne e ritorno). La situazione ha provocato disagi proprio nell’orario di punta, con diverse persone che sono rimaste ferme in stazione in attesa del bus per poter fare rientro a casa. La situazione, come detto, dovrebbe rientrare a breve.