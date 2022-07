Rischia di annegare nel Verbano

Il bimbo è finito sott’acqua nella zona rivierasca all’esterno del Parco Burbaglio. Sul posto si trovava una persona che è riuscita a soccorrere il giovane residente nel Canton Grigioni. Al bambino sono poi state prestate le prime cure dai soccorritori del Salva, sopraggiunti sul posto con Polizia Cantonale e Polizia della città di Locarno.

Il bambino è stato in seguito portato all’ospedale a titolo precauzionale; a detta dei medici non si trova in pericolo di vita. Starà all’inchiesta della polizia stabilire le cause del principio d’annegamento.