Riparte il progetto Corona Immunitas

All’indomani degli allentamenti decisi a livello federale, lo studio Corona Immunitas Ticino, condotto da USI e SUPSI, riparte con una nuova raccolta di dati epidemiologici sulla diffusione del coronavirus e sull’impatto della pandemia nella popolazione. Lo scopo è continuare a misurare lo sviluppo e la durata della risposta anticorpale in nuovo campione di residenti in Ticino, tenendo conto dell’andamento della campagna vaccinale, delle nuove varianti del virus e dei recenti allentamenti delle misure di prevenzione. “In questa fase è importante vedere come continua e se continua a diffondersi l’infezione”, spiega a Ticinonews il professore Emiliano Albanese, che insieme al professor Luca Crivelli guida il progetto. “Questo lo si può fare solo con lo studio che misura gli anticorpi. L’altro aspetto importante è la persistenza di questi anticorpi. Ci saranno quindi dei nuovi prelievi a marzo e poi in estate. Ci sono ancora delle domande senza risposta. In particolare è importante capire cosa accade in questa fase alla luce sia della campagna vaccinale, sia dell’allentamento delle misure restrittive”.