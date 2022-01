Rinnovo del CCL dell’Autolinea Mendrisiense

Insieme ai partner sociali OCST (Organizzazione cristiano sociale) e SEV (Sindacato del personale dei trasporti), Autolinea Mendrisiense (AMSA) ha negoziato il rinnovo del CCL, che sarà valido per i prossimi 3 anni. “Un passo importante per l’azienda, come pure per le collaboratrici ed i collaboratori che si impegnano giornalmente per assicurare un servizio ottimale all’utenza di tutto il Mendrisiotto”, scrivono i sindacati.