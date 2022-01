Rimpatrio forzato, il Vescovo sostiene India

Il Vescovo Valerio Lazzeri, e con lui la Chiesa che è a Lugano, esprime il suo sostegno all’appello urgente promosso dalla Fondazione Azione Posti Liberi riguardo alla situazione di India e i suoi famigliari, i quali dovranno tutti fare rientro in Etiopia in seguito a una decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM).

In risposta all’appello apparso quest’oggi sul Corriere del Ticino, Lazzeri “auspica che le autorità competenti, facendo prevalere la necessità di proteggere l’integrità e la dignità dei più deboli, trovino il modo di assicurare a queste persone in difficoltà, e a tutti coloro che si trovano a vivere circostanze altrettanto drammatiche, l’assistenza e l’accoglienza, che, non solo rispondono a un’esigenza evangelica, ma appartengono alla parte migliore della nostra tradizione culturale nazionale”.