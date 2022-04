“Riduciamo la nostra dipendenza energetica”

“Problema già prima della guerra”

Nel suo intervento, la consigliera federale ha toccato l’attuale tema del conflitto in Ucraina e della dipendenza energetica della Confederazione: “Già prima dell’aggressione russa in Ucraina, il quadro mi pareva chiaro: dobbiamo ridurre la nostra dipendenza energetica dall’estero”. La “ministra” bernese ha quindi speso parole di lode per il mondo della ricerca ticinese: “Il Canton Ticino è ricco di progetti all’avanguardia, non sempre facili da realizzare, ma nei quali ricercatrici, ricercatori, autorità, cittadine e cittadini hanno creduto e continuano a credere”.