“Ricordare per le vittime e per noi stessi”

“Commemoriamo perché non vogliamo dimenticare”. Così Ignazio Cassis a inizio del suo messaggio in occasione della Giornata della Memoria. Oggi, esattamente 77 anni fa, il 27 gennaio 1945, le truppe dell’Armata Rossa arrivarono al campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau e liberarono i superstiti. I prigionieri del campo di concentramento di Buchenwald dovettero invece resistere ancora 11 settimane. Uno di questi è Fishel Rabinowicz, un uomo straordinario che il Presidente Cassis ha conosciuto personalmente qualche giorno fa in Ticino.

Arte come espressione del ricordo

Fishel Rabinowicz ha 97 anni ed è uno degli ultimi superstiti dell’Olocausto che vivono in Svizzera. Nato nel 1924 in Polonia, è stato deportato nel 1941 in diversi campi di lavoro forzato e di concentramento dove trascorse quattro anni della sua vita. I suoi genitori e sette dei suoi nove fratelli non sono sopravvissuti all’Olocausto. Al momento della sua liberazione Rabinowicz pesava meno di 30 chili, ma è sopravvissuto. Il giovane Rabinowicz giunse in Svizzera nel 1947. Dopo una permanenza al sanatorio di Davos iniziò un apprendistato, si sposò e si trasferì in Ticino. Da sempre artista pieno di talento, dopo il suo pensionamento iniziò a trasporre la sua biografia in immagini grafiche. “Le mie opere devono servire a non farci dimenticare mai quello che è successo”, dice spiegando la sua passione. Negli anni ha creato 50 opere d’arte, un impressionante approccio visivo con l’ebraismo e la Shoah.

Non dobbiamo mai dimenticare

Vedere le sue opere e ascoltare di persona l’incredibile storia della sua vita – racconta Cassis – “mi ha profondamente toccato”. Possiamo ancora ascoltare queste testimonianze di sopravvissuti. Possiamo ancora incontrarli, stringere loro la mano e sederci accanto a loro. “Sono voci fioche che ci parlano. Ma quello che hanno da dire è importante – forse più importante che mai. Spetta a noi conservare le loro parole”, sottolinea. Lo scrittore italiano e sopravvissuto all’Olocausto Primo Levi ribadiva: “Meditate che questo è stato: / vi comando queste parole. / Scolpitele nel vostro cuore / stando in casa andando per via / coricandovi, alzandovi. / Ripetetele ai vostri figli.”

Una responsabilità comune

Quando commemoriamo l’Olocausto, lo facciamo per le milioni di persone che non sono sopravvissute. Lo facciamo però anche per i superstiti. “Lo facciamo per noi”, spiega il Presidente. “Solo se capiamo come qualcosa è potuta accadere, possiamo prevenire simili atrocità in futuro. Le generazioni nate dopo la guerra non sono responsabili dell’Olocausto. Ma abbiamo la grande responsabilità di ricordare e di fare tutto il possibile perché la storia non si ripeta”, sostiene. “Abbiamo la responsabilità di batterci contro l’antisemitismo, il razzismo, l’odio, la violenza e il totalitarismo”, aggiunge.