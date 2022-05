Riconoscimento internazionale per la Regazzi

“Il prodotto sviluppato a Gordola denominato Plial Zeta combina la rolladen con una zanzariera verticale integrata di minimo ingombro e a totale scomparsa per consentire il massimo sfruttamento di luce e vista quando non in uso. Un combinato di grande efficacia e qualità tecnologica e di design, unico nel suo genere”, scrive l’impresa Regazzi in una nota stampa. Il prodotto sarà presentato al “Fensterbau Frontale” di Norimberga, importante fiera internazionale per il settore delle finestre e delle facciate in calendario nel mese di luglio.