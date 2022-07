Ricavare l’acqua dall’aria è possibile

Catturare l’aria per ottenere acqua potabile. È quanto realizzano i macchinari ideati a Riva San Vitale dall’azienda Seas. Una novità interessante in questo periodo canicolare in cui alcune regioni del nostro Cantone sono confrontate con carenze idriche. Ma come è possibile estrarre acqua dall’aria? Lo spiega a Ticinonews la responsabile ricerca e sviluppo dell’azienda Lucia Cattani: “L’aria, che può essere vista come una sorta di spugna, ha un contenuto di umidità. Quello che facciamo è “strizzare” l’aria, tirandole via questa umidità. In questo processo l’aria viene raffreddata sotto quello che viene chiamato “punto di rugiada” e si fa in modo che l’umidità, sotto forma di vapore, si condensi in goccioline d’acqua. Parallelamente otteniamo un quantitativo di aria fresca e deumidificata. Allo stesso tempo estraiamo del calore. Se siamo furbi, possiamo utilizzarla in maniera intelligente per fare efficienza energetica”.