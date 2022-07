Riazzino, auto finisce in una scarpata

Stava affrontando una curva in via alla Chiesa a Riazzino quando, a bordo del suo SUV e per motivi da stabilire, ha perso il controllo del veicolo uscendo di strada e finendo in una scarpata. Il conducente, secondo quanto riportato da RescueMedia, è stato trasportato al Pronto Soccorso per ulteriori accertamenti, ma le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SALVA e i pompieri di Locarno che, dopo aver messo in sicurezza il veicolo ed estratto il ferito, hanno messo in salvo anche il suo cane. Sul posto anche la Polizia per i rilievi del caso.