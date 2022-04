Riapre il Lido di Lugano

Il programma dell’Anniversario

Per celebrare i 20 anni della gestione del Lido da parte della Divisione Sport, il tradizionale evento del 1° maggio sarà ricco di attività. Il via ufficiale è previsto per le ore 11.00, con il saluto del Sindaco di Lugano Michele Foletti e del Capodicastero Roberto Badaracco, a cui farà seguito un aperitivo. Suonerà la “Bisbino folk band” e durante le pause del gruppo un DJ Set intratterrà i presenti. A partire dalle 12.00 verrà attivato, a pagamento, un angolo dedicato alle specialità alla griglia. Dalle 12.00 alle 14.00 sarà inoltre disponibile un'area di intrattenimento dedicata ai bambini: trucca bimbi, sculture con palloncini e altro. L’entrata al Lido per il 1° maggio sarà gratuita.