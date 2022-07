Riapre al pubblico il parco di Villa Costanza

I lavori sono iniziati lo scorso mese di ottobre e il progetto di risanamento e ampliamento ha permesso di valorizzare le aree pubbliche esistenti, a beneficio di cittadini e turisti. Il parco è stato inoltre ampliato verso sud. Un nuovo percorso in calcestre si snoda ora lungo l’area verde, fungendo da filo conduttore tra i diversi ambienti. La vegetazione presente è stata mantenuta e arricchita con specie arboree e arbustive. Nel cuore del parco, in un’area ombreggiata e ricca di vegetazione, è stata creata un’area giochi per i più piccoli, provvista di fontanelle, sedute, pavimenti anti-trauma e attrezzi ludici realizzati in materiale naturale.