Rianimazione: un incontro tra gli enti

Gli scopi L'obiettivo di questa giornata è stato di presentare l'attività svolta, di analizzare le esperienze fatte e di “ottimizzare le sinergie tra i diversi enti”, come si legge in un comunicato. Durante la giornata si è inoltre svolto il passaggio di consegne tra il maggiore Luca Bieri, responsabile del gruppo per dieci anni e che andrà al beneficio della pensione, e il maggiore Marco Zambetti, che ricoprirà dunque tale funzione a partire da quest'anno.

Cosa è stato fatto

Alla presenza di una trentina di addetti ai lavori, il momento informativo ha permesso di “approfondire vari aspetti”, innanzitutto presentando la retrospettiva del 2021, anno in cui si è visto un aumento degli interventi per allarmi Aed per persone in arresto cardiaco (+5,6% rispetto al 2020). Inoltre, si sono approfonditi i punti di miglioramento nel coordinamento delle risorse sul terreno, ed è stata presentata la presa a carico dal punto di vista psicologico. Questa giornata ha rappresentato “un momento di confronto e di possibilità di crescita per tutti gli enti”, e ha dato la possibilità ai e alle partecipanti di condividere le personali esperienze e di lanciare degli spunti per migliorare ulteriormente il livello di efficienza.