Relazione con l’allieva: “non c’è stato reato”

‘Giuridicamente non avevamo strumenti per poter agire diversamente’. Così Manuele Bertoli ha giustificato il trasferimento di un docente cinquantenne di una scuola superiore, che nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 ha avuto una relazione con una sua allieva minorenne (all’epoca dei fatti 16enne). Un caso per cui l’Mps aveva sollevato domande in un’interpellanza, le cui risposte sono arrivate oggi in aula dal direttore del Decs. “Il reato non sussiste per le ragioni che il Ministero pubblico ha accertato”, ha ricordato Bertoli. “C’è un decreto di abbandono del 2 dicembre 2021, che sottolinea il consenso e che seppure biasimevole non può essere ascritto a un reato penale”.