“Reintegro subito!”, uno striscione sui tetti Dpd

La Dpd non impiega formalmente alcun autista e per le consegne si affida a un’ottantina di aziende subappaltatrici. Nelle scorse settimane però ha interrotto il rapporto contrattuale con una di queste attiva in Ticino e affidato il suo giro di distribuzione ad una neocostituita società (con sede legale a Zurigo), la quale ha riassunto tutti gli autisti impiegati nella prima azienda, tranne quattro che “nell’ultimo anno si sono distinti per il loro impegno sindacale in seno al collettivo operaio attivo presso il centro logistico di Giubiasco”. Da qui l’azione di protesta portata avanti da operai e sindacato per chiedere il reintegro di corrieri.

“Ci siamo trovati tutti per parlare di quanto sta accadendo, cercare soluzioni e sentire le varie voci. Ci auguriamo che il messaggio arrivi e che la situazione si risolva al più presto” ci dice il segretario Unia Giangiorgio Gargantini, presente anche lui alla protesta di questa mattina, terminata poi verso le 8:00 per non arrecare disturbo ad altri lavoratori.