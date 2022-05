Razionamenti energetici? “Scenario reale”

Diversi fattori in gioco

“L’aumento dipenderà tuttavia da una serie di elementi, quali la zona, il cantone e la struttura stessa dell’azienda distributrice”, precisa ai nostri microfoni Giovanni Leonardi, presidente dell’Azienda elettrica ticinese (Aet). Fra i potenziali fattori di rischio a cui può essere sottoposta la Svizzera in ambito energetico c’è il suo rapporto con l’estero: “Siamo integrati – purtroppo o per fortuna – nella rete europea. Se chi ci sta attorno non rispetta le regole, possiamo anche trovarci in difficoltà”.