Rapina a Fornasette, preso il complice

Il complice della rapina compiuta lo scorso 9 febbraio in un distributore a Monteggio, nei pressi del valico di Fronasette è stato arrestato in Sicilia. A darne notizia i carabinieri del comando provinciale di Varese in una nota stampa.

Minacce con il taglierino

L’uomo, un 33enne di Catania, è stato individuato grazie all’attività investigativa condotta dai Carabinieri di Luino. Durante il mese di febbraio era già finito in manette un 28enne. Uno dei due, lo ricordiamo, aveva minacciato la dipendente del distributore con un taglierino, mentre l’altro attendeva in un’auto, pronto per la fuga.