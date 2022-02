Ancora sfollati

Nel frattempo, gli abitanti sfollati da Indemini e dalle frazioni di Ri, Pezze e Boè – in totale 45 – non possono ancora fare rientro presso le loro abitazioni perché la situazione non lo permette. Il Municipio di Gambarogno ha diramato due avvisi: per motivi precauzionali l’acqua nel comprensorio di Indemini è stata dichiarata non potabile fino a nuovo avviso, mentre gli abitanti di Gerra Gambarogno sono invitati a un uso parsimonioso dell’acqua.