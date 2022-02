“Qui abbiamo le nostre radici”

“Un posto importante per noi”

“Venivo qui già da bambina, durante le vacanze. Quindi posso dire di avere radici qui”, racconta Anne. “È sempre stato un posto molto importante per me. E quattro anni fa abbiamo deciso di stabilirci qui”. Guardando alla notte in cui sono stati allontanati dalla loro casa, Peter ricorda soprattutto un sentimento: “Paura. Paura che tutto bruciasse”, spiega Peter. “Era uno spettacolo orribile da vedere. Non sapevamo poi se fosse pericoloso, soprattutto per le case. Per fortuna, per il villaggio è andata bene”. “Anch’io avuto paura”, rincara Anne. “Quando abbiamo lasciato Indemini ci siamo chiesti: ‘Quando torneremo, la casa sarà ancora qui?’ Rischiavamo di perdere tutto”.