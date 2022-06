Questione lupo, Mattei scrive a Berna

“Predazioni mai viste”

È appena iniziata la stagione alpestre e in tutto l’arco alpino, in particolare nei cantoni Vallese, Grigioni, Uri e Ticino, si registrano “predazioni di pecore e capre in numeri mai visti”, si legge nella missiva. “Non sono mai stati registrati così tanti lupi in ogni regione”. Non solo nelle valli e in montagna, “ma pure vicino ai Centri urbani: Zurigo, Novazzano, Taverne, senza dimenticare il Giura e il Giura-Vodese in particolare, dove due giorni dopo l’inizio dell’alpeggio il lupo ha attaccato dei bovini”. Le predazioni registrate in questi ultimi giorni sopra il villaggio Walser di Bosco Gurin, nell’alta Val Rovana in Ticino, “hanno fatto traboccare il vaso”.