“Quando sento gli aerei ho ancora paura”

Tanta affluenza L’affluenza di persone che fuggono dalla guerra in Ucraina nell’ultima settimana è stata tanta. Come numerose le persone che già nella mattinata di questo giovedì hanno raggiunto il centro della cittadina di confine. Loro, prevalentemente donne e bambini, il confine però, e gli innumerevoli a seguire per raggiungere la Svizzera, l’hanno passato giorni fa.

Un viaggio lungo

Per fuggire dalla guerra si è disposti a tutto. L’istinto umano porta a scappare per trovare situazioni migliori. “Per venire qui abbiamo fatto una strada lunga, prima siamo passati da Odessa a prendere nostra figlia che è incinta, poi abbiamo attraversato la Moldavia, la Romania e alla fine siamo arrivati in Italia, da lì qui in Svizzera”, racconta un’altra donna.