Qualità dell’aria, un trend positivo

In Ticino durante il 2021 si è respirata un’aria buona. È quanto emerso dal rapporto “Qualità dell’aria in Ticino”, pubblicato dal Dipartimento del Territorio. Un risultato positivo ottenuto grazie alla riduzione delle emissioni di Co2 derivate dal progresso tecnologico in diversi settori (traffico, industrie, economie domestiche). Ciononostante, i limiti stabiliti dall’Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt) relativi al diossido di azoto (No2), all’ozono (O3) e alle polveri fini (Pm10), questi sono stati solo parzialmente rispettati, proprio come gli negli anni passati.