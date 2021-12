“Quale beneficio del lupo? Rispetto per i contadini”

La prima a prendere posizione è stata l’Associazione per la protezione del territorio dei grandi predatori, che ha chiesto rispetto per i contatini e i loro animali. Una categoria che permette “a molti di gustarsi dei prodotti sani, di qualità e a chilometro zero”, che “cura il territorio” con lo sfalcio annuale di vaste superfici e che mantiene l’ambiente montano attrattivo per i turisti e i residenti. “Questa beatificazione della reintroduzione dei grandi predatori comincia a pesare in maniera insostenibile”, si legge in una nota dell’associazione. “La cruda verità è che se le autorità continueranno come finora a non porre freni all’espansione dei lupi, gli abitanti della val di Blenio, anzi tutti gli abitanti dell’Arco alpino, si troveranno a dover affrontare situazioni difficilmente reversibili”. Oltre all’inselvatichimento del territorio per l’abbandono di alpeggi e prati montani, vengono citate la chiusura di aziende agricole e la conseguente perdita di posti di lavoro, la diminuzione del turismo, la perdita di conoscenze secolari e l’aggravamento della crisi demografica. Ecco perché chiedono rispetto per i contadini “sempre più confrontati con un futuro incerto, con l’apprensione per la sorte dei loro animali quando sono al pascolo, con un lavoro diventato sempre più oneroso a causa delle misure di protezione richieste, nonostante la precarietà e l’inefficacia delle medesime”.