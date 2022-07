PS e Verdi, due coppie e un single

Due posti al PS, due ai Verdi e un quinto a un altro partito dell’area progressista che, nelle prossime elezioni cantonali, potrebbe entrare a far parte della lista rossoverde per il Consiglio di Stato. In alternativa al partito progressista, potrebbe esserci un esponente della società civile. È questo l’accordo che dovrebbe portare alla creazione della famosa lista unica. Lo rende noto La Regione, precisando che si tratta di “un accordo di massima anche sui temi” toccati dal PS ed ecologisti durante le scorse settimane. I copresidenti socialisti Laura Riget e Fabrizio Sirica hanno spiegato come questo progetto d’area stia diventando sempre più concreto “a livello di composizione e soprattutto a livello di temi e obiettivi”. Inoltre, anche se “apertissimi al dialogo”, i due sottolineano come “la divisione dei posti 2+2+1 è la migliore anche per noi”.