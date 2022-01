Provvedimenti coercitivi, designata giudice supplente

Nel corso della cerimonia svoltasi giovedì 20 gennai a Bellinzona, l’avvocata Krizia Kono-Genin ha dichiarato fedeltà alla Costituzione e alle leggi, per assumere, a partire dal 21 gennaio 2022 e sino al 31 marzo 2022, la carica di Giudice supplente dell’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi. L’avvocata è attiva dal 1° settembre 2011 in qualità di Segretaria giudiziaria nel medesimo Ufficio giudiziario, all’interno del quale ha maturato negli anni un’importante esperienza professionale e dunque un comprovato bagaglio di competenze in materia.