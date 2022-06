Proteggere i bambini in 21 mosse

Ventuno misure per promuovere le politiche a favore della protezione e del sostegno dei bambini e dei giovani. È il Programma cantonale presentato oggi a Bellinzona ed elaborato da tre dipartimenti: il Dipartimento della sanità e della socialità, del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, del Dipartimento delle istituzioni. Un lavoro a cui hanno partecipato anche la Magistratura dei minorenni e il Ministero pubblico. Per raggiungere questo obiettivo sono state svolte 40 audizioni con enti attivi nel settore (sono stati coinvolti 250 professionisti), ma anche 270 giovani e giovanissimi (dai 3 ai 22 anni).

Le misure costeranno 450’000 franchi all’anno e fino al 2024 sarà in fase pilota. “Enti senza scopo di lucro, interessati a sottoporre un progetto, possono contattare l’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFAG) per richiedere l’apposito formulario”, si legge nella nota della Direzione strategica interdipartimentale.

“Ogni bambino in Svizzera, in Europa e nel mondo deve godere degli stessi diritti e poter vivere libero da maltrattamenti, violenza, discriminazioni o intimidazioni di qualsiasi genere e in qualsiasi ambito di vita”, continua la nota. “Questa affermazione ha particolarmente valore nel contesto attuale contraddistinto dalla guerra in Europa e dai numerosi conflitti nel resto del mondo. Il Programma cantonale rappresenta un’opportunità per rafforzare e migliorare dal profilo qualitativo la promozione dei diritti, la prevenzione della violenza e la protezione dell’infanzia e della gioventù (0-25 anni) sul territorio ticinese”.

Le misure