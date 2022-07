Proposto un raddoppio di parte della Stabio-Arcisate

Ffs: binario unico a causa di topologia e costi

Da noi contattate, le Ffs hanno dichiarato che “la tratta Stabio-Arcisate era stata totalmente concepita a doppio binario”, prima che “topologia e costi” facessero optare per il binario unico tra Varese e Induno-Olona. Inoltre, le possibilità di azione in questo senso sarebbero limitate: “un tracciato doppio binario tramite un nuovo tunnel potrebbe risolvere i problemi di topologia, ma sarebbe comunque costoso”. Le Ferrovie concludono affermando che il doppio binario potrebbe essere vantaggioso per gli aspetti legati alla flessibilità della tratta, “ma non è necessario per la capacità verso la Svizzera, che è già garantita e sufficiente”.