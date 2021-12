“Pronti ad ampliare il sistema in tempi brevi”

I molteplici casi e le nuove restrizioni sui viaggi verso l’Italia che obbligano di effettuare un tampone anche se si è vaccinati comportano una forte pressione sulle farmacie e i checkpoint che effettuano tamponi. “La richiesta è elevata, ma lo avevamo previsto”, ha commentato ai microfoni di Ticinonews Federico Tamò portavoce dell’Ordine dei farmacisti ticinesi. “Si è di nuovo attivata la grande macchina e stiamo cercando di creare nuove disponibilità”, ha commentato ancora.

Sempre più test, anche dopo il caso alla Gottardo Arena

Inoltre, il caso di Omicron rilevato tra i tifosi presenti all’ultimo derby ad Ambrì avrà un impatto anche sul sistema, tutti i tifosi (circa tremila) infatti sono stati invitati dal Dss a farsi testare per trovare, eventualmente, altri casi per isolarli. Stando a nostre informazioni al check-point a Bellinzona oggi sono stati fissati circa 200 appuntamenti, presumibilmente legati al caso scoppiato alla Gottardo Arena. Ad ogni modo, conferma Tamò, “le farmacie ora da un anno e mezzo a questa parte sanno aumentare le disponibilità quando è richiesto, in tutto il Ticino nel giro di 24 o 48 ore si trova un posto per farsi un tampone”.

“Importante farsi testare”

Per quanto riguarda l’ultima variante scoperta il farmacista sottolinea l’importanza di farsi testare, sono poi i laboratori che fanno i PCR che vanno a verificare se si tratta di Omicron o meno. “Anche i laboratori riescono ad ampliare il lavoro, può essere che ci siano più ritardi e le 24 ore di attesa non sempre saranno garantite”, spiega Tamò. In ogni caso – sottolinea – “è da tenere presente che siamo in una pandemia e i motivi sanitari prevalgono sempre sui motivi di viaggio”.