Programma “Eventi letterari Monte Verità”

Il tema chiave Come già annunciato a metà gennaio il tema chiave “Le nostre odissee” ruoterà attorno al capolavoro “Ulisse” di James Joyce, pubblicato cent’anni fa. Dopo due edizioni tenutesi in autunno a causa della pandemia, gli Eventi letterari ritrovano il loro abituale incontro primaverile.

Gli ospiti Numerosi gli ospiti dell'evento che si aprirà giovedì 7 aprile al PalaCinema di Locarno con lo scrittore Mohammed Moulessehoul in arte Yasmina Khadra che dialogherà con il giornalista Gad Lerner, indica una nota odierna degli organizzatori.

Spazio alla poesia

Venerdì 8 aprile verrà dato ampio spazio alla poesia con la presentazione di un testo inedito di Laura Accerboni, Prisca Agustoni, Alberto Nessi, Fabio Pusterla e Anna Ruchat, ispirato a un passaggio dell’”Ulisse” di Joyce. Ospite di questa giornata anche la scrittrice francese Maylis de Kerangal, che “illustrerà la sua visione della letteratura come chiave per avvicinare il confine tra tenebre e luce, per sondare i limiti dell’esistenza e narrare i naufragi del nostro tempo”, prosegue la nota.