Progetto Amore torna dopo sei anni di pausa

Progetto Amore, uno degli eventi più amati del Ticino, torna sulla scena dopo una pausa lunga ben sei anni. La manifestazione di solidarietà era stata fondata nel 2009 da Paolo Meneguzzi con lo slogan “Ragazzo aiuta un ragazzo”. Oggi questa macchina si rimette in moto spinta da un’importante motivazione: la guerra che sta distruggendo l’Ucraina e che sta mettendo in ginocchio intere famiglie, costringendo madri, bambini e anziani a lasciare padri e mariti a combattere per mettersi in salvo fuggendo dal loro paese natio dirigendosi verso l’Europa, senza una meta o una casa in cui rifugiarsi.

Un villaggio per fare beneficienza

Il pensiero di Progetto Amore è rivolto a tutti i bambini in fuga dalla guerra, senza dare peso alla loro nazionalità o alla loro bandiera: che siano ucraini o russi non cambia. Progetto Amore, attraverso l’associazione “Insieme per la pace” – con sede in Val Colla – cercherà di dare sostegno diretto e concreto a queste famiglie. Proprio per questa emergenza umanitaria, quest’anno Progetto Amore ha intenzione di creare un villaggio che offrirà, sull’arco di tre giorni, diverse forme di intrattenimento con un solo obiettivo: raccogliere fondi da devolvere interamente in beneficienza.

Dove e quando

L’appuntamento è previsto dal 26 al 29 maggio 2022 presso il Mercato coperto di Mendrisio, dove verrà allestito il villaggio. Ad animare le giornate ci saranno un Kids Park sempre attivo, giochi vari per bambini, tornei sportivi, una ricca buvette con punti ristoro, concerti e rappresentazioni di vario genere, ospiti e testimonial ticinesi e non che faranno i loro interventi nel corso delle giornate. Ogni franco guadagnato o speso, come detto, verrà devoluto in beneficienza.