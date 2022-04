Profughi, dall’11 aprile i primi aiuti

Aiuti e prestazioni sociali

Un capitolo importante riguarda gli aiuti e le prestazioni sociali. “Il riconoscimento dello statuto S permette alle persone di essere affiliate alla cassa malati. Gli aiuti al sostentamento scattano nel momento in cui si è collocati in appartamento. Alle persone a cui non è possibile garantire in natura le prestazioni di vitto viene garantito un forfait di sostentamento. I forfait sono così fissati: persona sola: 500.-, coniugi: 750.-, supplemento per il 1. figlio minorenne: 317.-, supplemento per ogni figlio minorenne, dal 2° in poi: 268.-. Per i figli maggiorenni è concessa una prestazione di 500 -.” A partire da lunedì 4 aprile saranno inviate le convocazioni per il ritiro delle prestazioni. Dall’11 aprile verranno erogate le prime prestazioni alle persone convocate.