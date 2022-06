Produzione energetica, “meglio se ‘fai da te’”

È sotto gli occhi di tutti: come in altre nazioni, anche in Svizzera c’è un crescente e preoccupante aumento dei prezzi dell’energia. L'attuale situazione, legata al conflitto in corso in Ucraina, potrebbe portare delle difficoltà di approvvigionamento energetico. Come ovviare a questa situazione? Secondo Claudio Isabella, consigliere comunale di Biasca, il nostro Cantone dovrebbe sfruttare il pregio di essere “costantemente illuminato dal sole”. Una possibilità, si legge in un’interpellanza inoltrata al Municipio, potrebbe essere quella di installare pannelli fotovoltaici sopra le proprietà, le abitazioni o anche, per gli imprenditori, i tetti degli stabilimenti.