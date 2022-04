Processioni di Mendrisio, “un successo”

Particolarmente apprezzate le visite alle chiese

La possibilità di visitare le Chiese di San Giovanni, Santa Maria e SS Cosma e Damiano per poter ammirare gli allestimenti pasquali, e in particolare l’Ancona restaurata ed esposta per la prima volta, come anche la statua della Sindone recentemente donata alla parrocchia, “hanno richiamato l’attenzione di molte persone”. Altrettanto di successo sono state le visite guidate organizzate per il primo anno dalla Fondazione in collaborazione con Otrmbc e con le Guide SI e la Formazione dei corsi per adulti, che sono state “prese d’assalto e che hanno permesso a oltre 120 persone di approfondire la loro conoscenza di questa tradizione vivente”. Le visite al Museo del Trasparente “hanno rappresentato un’ulteriore opportunità per conoscere i trasparenti e la loro storia, e questa possibilità resterà anche nel corso di tutto l’anno”.