Prix Montagne 2022, azienda ticinese tra i finalisti

L’unica piantagione del tè in Svizzera è in Ticino

La Casa del Tè di Ascona, gestita da Katrin Lange e Corinne e Tobias Denzler, è stata selezionata per approdare in finale. Si tratta dell’unica piantagione di tè in Svizzera “che attira in questo luogo storico numerosi appassionati da tutto il mondo”, sottolinea il Gruppo svizzero per le regioni di montagna che, assieme all’Aiuto svizzero della montagna, conferisce il riconoscimento.