Principio di incendio nelle Centovalli

Nelle prime ore di questa mattina in zona Camedo, più precisamente Tries, nelle Centovalli, si è sviluppato un principio di incendio che ha sprigionato del denso fumo . Le fiamme, che hanno riguardato un convoglio della Centovallina diretto verso l’Italia, sono già state estinte.

L’intervento Il picchetto dei pompieri di Locarno è stato allertato attorno alle ore 06.30. Giunti sul posto, i nuclei equipaggiati con apparecchi di protezione della respirazione bibombola hanno provveduto a spegnere il principio di incendio, a raffreddare l'interno della galleria e, in un secondo momento, a ventilare gli spazi interessati. Presenti sul luogo del sinistro anche i soccorritori del Salva e gli agenti della Polizia cantonale.

Disagi al traffico ferroviario

La Polizia cantonale, contattata da Ticinonews, riferisce che sono da prevedere disagi sulla tratta ferroviaria. Non si registrano feriti: il treno era vuoto, fatta eccezione per la macchinista, che, applicando correttamente l'autosalvataggio, si è messa in sicurezza da sola.