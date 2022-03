Oggi dopo mezzogiorno, per cause ancora da chiarire, si è verificato un principio di incendio in un bar nei pressi di Piazza Governo situato in Via Bonzanigo a Bellinzona. Stando a quanto comunicatoci dalla Polizia Cantonale, fortunatamente non si sono registrati né feriti né intossicati. Dopo l’intervento dei pompieri, la situazione è tornata sotto controllo ed è stata già riaperta Via Dogana, chiusa in precedenza a causa dell’incidente.