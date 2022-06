Un principio di incendio sopra l’abitato di Loco, in zona monte Pino, è scoppiato questo pomeriggio verso le 15:10. A comunicarlo i Pompieri di Locarno. Una decina di militi del corpo di Onsernone, si legge nel comunicato, sono stati elitrasportati in quota dove hanno iniziato le operazioni di spegnimento, appoggiati da lanci mirati con un elicottero civile. Sul posto era presente anche un ufficiale del Corpo civici pompieri di Locarno per coordinare le operazioni di volo.