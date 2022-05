Primo maggio di pace, libertà e solidarietà

La guerra in Ucraina è al centro dei discorsi del Primo Maggio di quest’anno. Sono i lavoratori, i più deboli e i più poveri a sopportare il peso della guerra, sottolineano i sindacati, che chiedono pace, libertà e solidarietà.

Guerra al centro

La guerra mette milioni di donne, uomini e bambini di fronte all’orrore assoluto, scrive l’Unione sindacale svizzera (USS) sul sito ufficiale del Primo maggio. “Risponderemo a ciò con un impegno senza riserve, sia in Svizzera che a livello internazionale”, scrive l’organizzazione sindacale in vista della giornata dei lavoratori.

Necessaria la pace

La pace è un prerequisito per una vita dignitosa, afferma l’USS. Una corsa agli armamenti non è mai una soluzione sostenibile, e la libertà dei popoli è una precondizione per l’esercizio e la protezione dei diritti sociali.

“Integrare i rifugiati nel mondo del lavoro”

Il sindacato Syna chiede che i rifugiati ucraini con lo statuo di protezione S siano rapidamente integrati nel mercato del lavoro. I loro lavori devono corrispondere alle loro qualifiche ed essere pagati equamente. Si tratta di offrire loro delle prospettive, visto che nessuno sa quanto durerà la guerra, sottolinea Syna. Il sindacato avverte peraltro che mentre gli ucraini possono aiutare ad alleviare le carenze di manodopera in alcuni settori come l’edilizia, l’assistenza sanitaria e l’industria alberghiera e della ristorazione, il problema deve essere risolto anche internamente a lungo termine.

Respingere l’attacco alla previdenza per la vecchiaia

Nel 2022, il modello dei tre pilastri della previdenza per la vecchiaia svizzera compie 50 anni. Ma non c’è molto da festeggiare in questo anno di ricorrenza, ricorda Unia. La metà di tutti i nuovi beneficiari di rendita deve sbarcare il lunario con meno di 3500 franchi al mese. In media, le donne hanno rendite inferiori di un terzo rispetto agli uomini. Ma invece di risolvere la questione delle rendite basse, il Parlamento, sotto l’influenza dei datori di lavoro, delle banche e delle assicurazioni, lancia un vero e proprio attacco alla previdenza per la vecchiaia. Nei prossimi mesi, la Svizzera sarà chiamata ad esprimersi fino a sette volte sulla previdenza per la vecchiaia. Il primo concreto attacco arriva con la riforma di smantellamento AVS 21, che va soprattutto a scapito delle donne. “Le oltre 150 000 firme raccolte per il referendum, il triplo della quota necessaria, sono state un forte segnale da parte della popolazione. Ora è essenziale vincere la votazione, perché in ultima analisi si deciderà se le persone che percepiscono un reddito medio-basso potranno in futuro vivere dignitosamente della loro rendita”, dichiara la presidente di Unia Vania Alleva.

Mantenere il potere d’acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori

L’attuale rincaro di oltre il 2% e l’aumento vertiginoso dei premi delle casse malati si ripercuotono in modo massiccio sul potere d’acquisto degli occupati. Senza compensazione del rincaro, le famiglie rischiano di subire una perdita salariale reale di 2200 franchi all’anno e un’ulteriore perdita di potere d’acquisto di 1000 franchi a causa dell’aumento dei premi delle casse malati. Per le attuali e future trattative salariali, Unia esige pertanto aumenti salariali reali generalizzati. La situazione economica permette una tale compensazione del rincaro. “Negli scorsi anni l’aumento della produttività non è stato riversato sui lavoratori. Sussiste quindi una forte necessità di recupero, soprattutto per i redditi medio-bassi”, afferma Nico Lutz, membro del Comitato direttore e responsabile del settore Edilizia di Unia. Nel frattempo, molti rami professionali hanno superato la crisi e sono in piena ripresa. È quanto testimoniano anche la diminuzione del numero di disoccupati e la carenza di personale in diversi rami professionali.

Manifestazione a Bellinzona

Manifestazioni sono previste per domenica in circa 50 località. A Berna i sindacati marceranno nel pomeriggio fino alla Piazza federale, dove prenderanno la parola i consiglieri nazionali Pierre-Yves Maillard (PS/VD), presidente dell’USS, e Tamara Funiciello (PS/BE). L’evento più grande si tiene come da tradizione a Zurigo. Raduni sono previsti anche nelle principali città romande e in Ticino dove alle 11:00 è partito il corteo in direzione di Palazzo delle Orsoline.

Losanna e Basilea più contenute

Più contenuto l’esito della mobilitazione a Losanna, dove circa 500 persone hanno marciato sotto il sole per le strade della città. Tra i principali temi la lotta contro la disuguaglianza e in favore del clima, la libertà sindacale, salari e pensioni migliori. A Basilea, i manifestanti erano circa 1.500. Oltre ai sindacati tradizionali, si sono uniti al corteo anche gruppi di sans-papier, dei movimenti femminili e dello sciopero del clima, ha constatato un giornalista di Keystone-ATS sul posto.