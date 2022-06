Prestigiosa nomina per la direttrice di Bellinzona Musei

Carole Haensler, losannese d’origine e dal 2013 direttrice del Museo Villa dei Cedri di Bellinzona, sarà la nuova presidente dell’Associazione dei Musei Svizzeri (AMS). Succederà il prossimo 1° agosto a Isabelle Raboud-Schüle, che va in pensione. L’elezione è avvenuta nel corso dell’Assemblea generale di ieri e rafforza la rappresentazione della Svizzera latina in seno all’AMS, indica la stessa associazione in una nota odierna. Haensler, membro del comitato da tre anni, ricopriva finora la carica di tesoriera dell’AMS. “Con questa prestigiosa nomina, il Ticino conferma la propria centralità nella difesa della cultura a livello federale, avendo in effetti contemporaneamente sia la presidenza dell’ICOM Suisse (Comitato nazionale del Consiglio Internazionale dei Musei) con il direttore del MASI Tobia Bezzola, che quella dell’AMS con la neo-Presidente Carole Haensler”, sottolinea la città di Bellinzona.