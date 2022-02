Ci sono anche i ticinesi Pietro E. Cippà, Ilaria Guccini e Ajinkya Subhash Revandkar tra i 20 i vincitori del Premio Pfizer per la ricerca 2022. La Fondazione per la ricerca assegna il suo riconoscimento in Svizzera dal 1992. Quest’anno sono stati presentati oltre 70 lavori di ricerca.