Premi malattia, “rivedere le fondamenta del sistema”

Dopo una leggera diminuzione dei premi malattia per l’anno in corso, è probabile che gli assicurati saranno chiamati alla cassa nel 2023. L’Ufficio federale della sanità pubblica ha confermato le indiscrezioni degli scorsi giorni e la probabile tendenza al rialzo. Berna non ha fornito cifre esatte, ma c’è chi parla di un aumento considerevole. A parlarne ai microfoni di Ticinonews Bruno Cereghetti, consulente in politica sanitaria e già a capo dell’Ufficio dell’assicurazione malattia ticinese.