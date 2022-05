“La situazione lupi in Ticino è ormai disperata, fuori controllo, e così non si può continuare”. A dirlo è l’Unione Contadini Ticinesi in una nota stampa. Martedì scorso, lo ricordiamo, a Cerentino sono stati ritrovati diversi ovini morti. Le carcasse poi, sono state portate dai contadini davanti a Palazzo delle Orsoline.

“Rabbia e frustrazione”

Oltre al trauma per lo scempio che il predatore ha fatto degli ovini, l’azione - si legge nella nota - “include tanta la frustrazione, mischiata alla rabbia, dell’allevatore che non è riuscito a ottenere né risposte né tantomeno soluzioni dopo la prima predazione avvenuta ai suoi animali”. Ma non solo. Per i contadini è altrettanto grave anche la predazione avvenuta il 12 aprile a Novazzano in pieno centro di almeno 13 ovini, “di cui però non ci sono informazioni più dettagliate in merito se non quanto abbiamo potuto apprendere dalla stampa”.